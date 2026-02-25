«Король и Шут. Навсегда» вывел группу в топ-10 самых популярных артистов России

Группа «Король и Шут» впервые вошла в топ-10 «Музыкального индекса BandLink» — инструмента, измеряющего интерес россиян к исполнителям. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Рост популярности связан с выходом фильма «Король и Шут. Навсегда», который вышел в кинотеатрах 19 февраля. За неделю с 16 по 22 февраля группа заняла десятое место в рейтинге, опередив Miyagi & Эндшпиль, «Руки Вверх!», Скриптонита, Егора Крида и других.

Индекс составил 422,3 балла — вдвое больше, чем в декабре 2023 года, когда коллектив был на 53-м месте. Впрочем, интерес к группе вырос еще 8 декабря после тизера к фильму.

Фильм «Король и Шут. Навсегда» — музыкальное фэнтези, основанное на песнях группы. Некромант пытается уничтожить сказочную вселенную, и в реальном мире начинают пропадать песни группы. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

В картине снялись Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса), Илья Хвостиков (Кочерыжка), Илья Гришин (Некромант), Гоша Куценко (психоаналитик), Антон Лиссов (зомби Сид) и Анна Музыченко (Ведьма).

Накануне рокер Андрей Князев признался, что не может однозначно оценить фильм «Король и Шут. Навсегда».

