Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

В России выйдет мировой бестселлер 2025 года

Издательство АСТ выпустит в России роман Калли Харт «Ртуть»
Издательство «АСТ»

Издательство АСТ выпустит темное романтическое фэнтези британской писательницы Калли Харт «Ртуть». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства.

Произведение выйдет в двух переводах и двух вариантах оформления. Над ним работали Ольга Пирогова и Julia Ju. Первый перевод выполнен по классическим стандартам и подержит поэтичные описания, динамичные боевые сцены и живую речь.

Переводчика второй версии выбрали русскоязычные фанаты произведения. В этом переводе сохранились современные интонации и эмоциональный ритм оригинального текста.

«Ртуть» является одним из главных бестселлеров 2025 года в мире. Издание The New York Times признало книгу абсолютным хитом англоязычного книжного рынка. За первый год продано более 1 000 000 экземпляров.

Как отметили в пресс-службе, зарубежный стримминг Netflix приобрел права на экранизацию «Ртути». С 2026 года АСТ стал эксклюзивным издателем Калли Харт в России. Планируется публикация всего цикла «Фейри и алхимия».

Ранее Стивена Кинга высмеяли после странного заявления о Трампе.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!