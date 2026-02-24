В России выйдет мировой бестселлер 2025 года

Издательство АСТ выпустит темное романтическое фэнтези британской писательницы Калли Харт «Ртуть». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства.

Произведение выйдет в двух переводах и двух вариантах оформления. Над ним работали Ольга Пирогова и Julia Ju. Первый перевод выполнен по классическим стандартам и подержит поэтичные описания, динамичные боевые сцены и живую речь.

Переводчика второй версии выбрали русскоязычные фанаты произведения. В этом переводе сохранились современные интонации и эмоциональный ритм оригинального текста.

«Ртуть» является одним из главных бестселлеров 2025 года в мире. Издание The New York Times признало книгу абсолютным хитом англоязычного книжного рынка. За первый год продано более 1 000 000 экземпляров.

Как отметили в пресс-службе, зарубежный стримминг Netflix приобрел права на экранизацию «Ртути». С 2026 года АСТ стал эксклюзивным издателем Калли Харт в России. Планируется публикация всего цикла «Фейри и алхимия».

