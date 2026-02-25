Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Гагарина разочарована своей внешностью: «Задолбала»

Певица Полина Гагарина оценила свое тело на 80 лет после отпуска
gagara1987/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Полина Гагарина, которая в начале февраля отдыхала на Мальдивах, пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на усталость и плохое самочувствие из-за тяжелого графика.

«Из новостей: без выходных; зима задолбала; отпуска будто никогда и не было», — написала исполнительница.

Гагарина также пожаловалась на свою внешность: она призналась, что ощущает, будто находится в теле 80-летней женщины.

«Тело ощущается на 80 лет. Спасибо за внимание», — подытожила артистка.

До этого певица в шоу «Что о тебе думают?» рассказала, что сейчас находится не в той форме, которая ей нравится. По ее словам, она любит себя «сухой».

«Вообще, я чипсоед, и весь прошлый год не занималась спортом, потому что болела с сентября по май. Каждый месяц. Думала, что меня прокляли, хотела даже обратиться к ясновидящей», — отметила она.

Полина Гагарина — победительница телепроекта «Первого канала» «Фабрика звезд-2», призер конкурса «Новая волна». В конце 2025 года россияне назвали ее лидером российской эстрады среди женщин-исполнителей.

Ранее продюсер Морозов раскрыл гонорар Михаил Ефремова.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!