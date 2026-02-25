Гагарина разочарована своей внешностью: «Задолбала»

Певица Полина Гагарина оценила свое тело на 80 лет после отпуска

Певица Полина Гагарина, которая в начале февраля отдыхала на Мальдивах, пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на усталость и плохое самочувствие из-за тяжелого графика.

«Из новостей: без выходных; зима задолбала; отпуска будто никогда и не было», — написала исполнительница.

Гагарина также пожаловалась на свою внешность: она призналась, что ощущает, будто находится в теле 80-летней женщины.

«Тело ощущается на 80 лет. Спасибо за внимание», — подытожила артистка.

До этого певица в шоу «Что о тебе думают?» рассказала, что сейчас находится не в той форме, которая ей нравится. По ее словам, она любит себя «сухой».

«Вообще, я чипсоед, и весь прошлый год не занималась спортом, потому что болела с сентября по май. Каждый месяц. Думала, что меня прокляли, хотела даже обратиться к ясновидящей», — отметила она.

Полина Гагарина — победительница телепроекта «Первого канала» «Фабрика звезд-2», призер конкурса «Новая волна». В конце 2025 года россияне назвали ее лидером российской эстрады среди женщин-исполнителей.

Ранее продюсер Морозов раскрыл гонорар Михаил Ефремова.