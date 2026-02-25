Размер шрифта
«Редчайший случай»: продюсер Морозов раскрыл гонорар Михаила Ефремова

Продюсер Морозов оценил гонорары Михаила Ефремова в более 15 млн рублей
Сергей Пятаков/РИА Новости

Продюсер Евгений Морозов заявил в беседе с aif.ru, что ему неизвестна точная сумма гонораров Михаила Ефремова, однако он может оценить рыночную стоимость артиста его уровня.

«По моей компетентной оценке, при правильно выстроенной работе команды, а у Миши есть агент и юристы, сам он контракты не подписывает, его средний заработок должен составлять свыше 15 млн рублей. Эта сумма не взята с потолка», — сказал эксперт.

Морозов также вспомнил историю с адвокатом Эльманом Пашаевым, защищавшим Ефремова в 2020 году после аварии, но впоследствии лишившимся лицензии. Его услуги обошлись актеру более чем в 4 млн рублей.

«Это доказывает, что Ефремов и раньше не был бедным человеком. Поэтому моя оценка в 15 млн рублей — это не фантастика, а возможная цена его востребованности на сегодняшний день», — подчеркнул продюсер.

Морозов также рассказал о «феномене» Михаила Ефремова: он считает, что актер востребован, несмотря на неприятное прошлое, поскольку хорошо знает свое дело.

«Артист же — это природный дар. Ефремов — тот редчайший случай, когда природа не отдохнула на ребёнке знаменитого Олега Ефремова», — уверен эксперт.

До этого режиссер Кальварский сообщил, что сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году. Съемки картины пройдут в Москве.

Ранее СМИ раскрыли имя нового ухажера Авроры Кибы.

 
