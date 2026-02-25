Степашин заявил, что Акунин и Быков не вернутся в Россию

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал ТАСС, что писатели Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и Дмитрий Быков (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) больше не вернутся в России.

Степашин объяснил, что писатели не смогут приехать из-за срока. Политик также предположил, что другие уехавшие из России вернутся. Экс-премьер РФ считает, что у таких людей не будет проблем с законом, если они не поливали грязью страну.

14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Тогда писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

3 декабря суд добавил Борису Акунину один год колонии по иноагентскому делу. Ему увеличили срок до 15 лет.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

В июле 2025-го Быкова объявили в розыск по уголовной статье.

Ранее книги Бакмана вернули в продажу после проверки на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).