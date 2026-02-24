Костомаров рассказал, как запел на льду: «Раньше пел в караоке»

Фигурист Костомаров признался, что поет уже два года

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после потери конечностей запел на льду. В беседе с kp.ru он рассказал, как пришел к этому формату самореализации.

В Воронеже он сопровождал выступление своей супруги Оксаны Домниной на льду с Максимом Шабалиным исполнением кинохита «Есть только миг» из «Земли Санникова». По словам фигуриста, два года назад он спел песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет», под которую катался Алексей Ягудин. После он начал исполнять и другие песни, в том числе Игоря Крутого.

«Хотя раньше пел только в караоке. Сейчас пою для себя, для души, главное, чтобы мне нравились музыка и текст, чтобы песня вдохновляла пропустить ее через себя – «прожить», — говорит спортсмен.

Накануне Костомаров отреагировал на участие олимпийской чемпионки 2022 года по фигурному катанию Анны Щербаковой в шоу «Ледниковый период».

Ранее Костомаров рассказал в интервью «Газете.Ru», что занимается многими видами спорта по мере возможности и все еще может забивать мячи в футбольных матчах.