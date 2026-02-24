Названа причина смерти звезды фильма «А зори здесь тихие»

Причиной смерти заслуженной артистки России Ирины Шевчук стала лимфома головного мозга. Об этом рассказала ТАСС ее дочь, актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук.

По словам наследницы артистки, ее мать почти три года боролась с «проклятой» болезнью. Однако серьезный недуг взял вверх.

О смерти Ирины Шевчук стало известно 24 февраля. Она умерла в возрасте 74 лет.

Ирина Борисовна в 1972 году окончила ВГИК в Москве. После завершения обучения стала актрисой Киевской киностудии имени А. Довженко. С 1983 года — была актрисой ЦКДЮФ имени М. Горького.

Шевчук сыграла десятки ролей в фильмах. Среди самых известных работ — «А зори здесь тихие» (Рита Осянина), «Мраморный дом» (Марина Калганова), «Повесть о женщине» (Марта), «Белый Бим Черное ухо» (Даша) и другие. Была замужем за композитором Александром Афанасьевым. В 1981 году у пары родилась дочь Александра Афанасьева-Шевчук, которая пошла по стопам матери и тоже стала актрисой.

