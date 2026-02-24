Размер шрифта
«Не твой праздник»: Тарзан обиделся на слова Королевой в День защитника Отечества

Канал «Светский хроник»: Тарзан ждал поздравлений от Королевой, но не получил
koroleva__star/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Сергей Глушко, известный как Тарзан, остался расстроен, что жена Наташа Королева не поздравила его с 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник» со ссылкой на коллег артиста.

Как сообщил источник, Глушко целый день надеялся на подарок от супруги, а после обеда не выдержал и позвонил с вопросом: не забыла ли она про праздник?

«А Королева ему сказала, что это не его праздник. Серегу это так обидело, он же военный. А бывших военных не бывает! Злой был», — поделился инсайдер.

Знакомый артиста отметил, что друзья решили поддержать Глушко: они организовали встречу с супругом Королевой, на которой «выпили малость и отметили».

17 февраля блогерша Мария Погребняк раскритиковала в Telegram-канале слова Тарзан о внешности Королевой — он заявлял, что «накажет» супругу за блонд. Также Глушко отмечал, что жене надо «похудеть, чтобы пропагандировать правильные формы».

Погребняк заявила, что публичные комментарии о весе и цвете волос жены — это попытка принизить Королеву. Она назвала Тарзана мужчиной с комплексами.

Ранее сообщалось, что жена Петросяна отказалась от роскоши в честь Великого поста.
 
