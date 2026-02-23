Размер шрифта
«Легенда, проверенная годами»: Погребняк назвала самый лучший подарок для мужчин

Телеграм-канал «mariapoga_»

Блогерша и шоувумен Мария Погребняк поздравила мужчин в своем Telegram-канале с Днем защитника Отечества и раскрыла, какой подарок считает самым надежным.

«Давайте честно… Лучший подарок во все времена — это носки. Практично, надежно, по-мужски. Легенда, проверенная годами», — написала Погребняк не без толики иронии.

Она также поблагодарила мужчин за все, что они делают для женщин: являются тылом, опорой и силой.

«Главное, не забудьте 8 марта порадовать нас чем-нибудь блестящим. Ну вы поняли — скромные такие, маленькие бриллианты», — завершила пост блогерша.

С похожим мнением относительно подарков на 23 февраля выступил композитор Юрий Лоза. Он заявил, что презент должен быть полезен и не рекомендовал дарить статуэтки и фигурки. Лоза предложил обратить внимание на практичные и вкусные подарки — например, набор деликатесов к пиву.

«Это закуска нормальная к пиву, хотя я пиво не особо жалую. Даже те же носки, дезодорант и набор для бритья — все это раньше или позже понадобится мужчине», — заявил певец.

Ранее Юрий Лоза ответил, кто не заслуживает поздравления с 23 февраля.
 
