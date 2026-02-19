Лоза назвал самые бесполезные подарки на 23 февраля

Певец Юрий Лоза заявил, что подарок на 23 февраля должен быть практичным

Певец и композитор Юрий Лоза заявил в преддверии Дня защитника Отечества, что главное при выборе подарка для мужчины — учитывать интересы и потребности получателя. Слова артиста передает Общественная служба новостей.

Лоза считает, что подарок должен быть полезен. Он не рекомендует дарить статуэтки и фигурки, а предлагает обратить внимание на практичные и вкусные подарки — например, набор деликатесов к пиву.

«Это закуска нормальная к пиву, хотя я пиво не особо жалую. Даже те же носки, дезодорант и набор для бритья — все это раньше или позже понадобится мужчине», — заявил певец.

Композитор также не советует дарить канцелярские товары, поскольку их уместность сильно зависит от профессии и образа жизни человека.

«Рыбаку или слесарю красивая ручка может быть не нужна, а бухгалтеру или педагогу — вполне», — пояснил артист.

Сам Лоза не придает большого значения подаркам на 23 февраля и считает, что они не так важны.

