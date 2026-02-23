Размер шрифта
Певец Юрий Лоза ответил, кто не заслуживает поздравления с 23 февраля

Певец Лоза: поздравления с 23 февраля не заслуживают враги и недоброжелатели
Из личного архива Юрия Лозы

В России 23 февраля отмечается праздник — День защитника Отечества. Певец Юрий Лоза, который отслужил два года в ракетных войсках, в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, кто не заслуживает поздравления в этот день.

«В самом названии праздника указано — кого поздравлять. Защита Отечества — понятие большое и многогранное. Каждый, кто работает на его благо, поднимает его обороноспособность. Так что можно поздравить чуть ли не каждого жителя нашей страны, исключая врагов и недоброжелателей, конечно», — сказал он.

Лоза служил в армии в 1970-х годах в должности рядового в ракетных войсках стратегического назначения. В разговоре с изданием Life певец признался, что армия — серьезное испытание для любого молодого человека. Артист считает, что она нужна каждому, кто хочет посвятить себя военной карьере. Юрий Лоза рассказал, что в армии «лишних знаний не бывает».

Ранее Путин рассказал, за что сражается Россия.
 
