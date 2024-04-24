Басков о внимании женщин: «Молодой и красивый, что еще надо?»

Певец Николай Басков похвастался, что у него нет проблем с нехваткой внимания от женщин. Его слова передает NEWS.RU.

«Я молодой, красивый и состоятельный, что еще надо?» — заявил исполнитель.

По словам Баскова, у каждого человека есть потребность во внимании — людям важно вызывать эмоции у других, причем это могут быть как отрицательные, так и положительные чувства. Он считает прекрасным то, что вызывает эмоции у людей.

Недавно выяснилось, что певец стал пятым ведущим премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение». Имя Баскова до этого держалось в секрете. Артист признался, что для него «большая честь» быть частью этого мероприятия, и заявил, что премия станет большим праздником.

Мероприятие состоится 14 июня на «ЦСКА Арене». Помимо Баскова, руководить музыкальной премией будут Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Клава Кока и Лолита Милявская. В последний раз премия МУЗ-ТВ проводилась в 2021 году, признав лучшим певцом России Артура Пирожкова, а певицей — Zivert.

Вскоре после анонса четверки ведущих нынешней премии Милявская заявила, что польщена этой возможностью, и пообещала одеться очень скромно. Она добавила, что в последнее время работает за еду из-за скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой. Исполнительница также пошутила, что будет «скучна, противна и омерзительна», соответствуя тренду «За 60».

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