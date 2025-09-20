Брухунова о скандале вокруг отдыха Петросяна: «Я плачу за каждую конфетку!»

Блогерша Татьяна Брухунова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о том, что якобы нарушила закон, разместив в личном блоге рекламу отеля, где отдыхает с супругом Евгением Петросяном.

Накануне СМИ распространили информацию о том, что отдых Евгения Петросяна в элитной усадьбе Тверской области мог быть получен по бартеру в обмен на рекламу. Однако в своем обращении Брухунова категорически отвергла все обвинения и заявила о готовности предоставить полную финансовую отчетность.

«За каждую съеденную конфетку, путешествие на лодке или катамаране я плачу! И за номер я тоже плачу! Никакой рекламы или бартера здесь нет, вынуждена вас разочаровать, товарищи. Приходится работать и оплачивать», — заявила она.

18 сентября стало известно, что Петросян Евгений отпраздновал 80-летие в элитной усадьбе «Времена года» на озере Наговье. Аренда усадьбы на четыре дня обошлась юмористу в 350 тыс. рублей.

Артист отпраздновал 80-летие с женой Татьяной Брухуновой и младшими детьми. Праздничный ужин прошел в ресторане на территории усадьбы. Позже юморист вместе с семьей посетил ферму.

