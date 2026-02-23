СМИ: звезда сериала «Жуки» лишился единственного бизнеса в РФ из-за долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бара Dream Bar актера Максима Лагашкина в центре Москвы из-за долгов более чем на 3 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Dream Bar, утверждает Telegram-канал, — это единственный бизнес Лагашкина. Проблемы у компании начались еще в прошлом году: бар перестал рассчитываться с поставщиками за продукты и алкоголь.

На фирму актера подали шесть исков на 1,6 млн рублей, которые были удовлетворены судом. Однако Лагашкин не погасил часть задолженности — и в результате приставы возбудили против Dream Bar исполнительное производство.

SHOT утверждает, что к уже имеющимся долгам добавилась задолженность перед налоговой службой в размере 1,8 млн рублей. На основании этого ФНС приняла решение о блокировке счетов компании.

«2026-й также начался с судебных разбирательств: за полтора месяца компании Лагашкина прилетело четыре новых иска от поставщиков на 245 тыс. рублей», — подчеркивается в публикации.

Актер Максим Лагашкин широкую известность получил благодаря роли участкового Сергея Маслова в сериале «Жуки». Среди других заметных работ --роли в фильмах и сериалах «Живой», «Есенин», «Географ глобус пропил», «Аритмия», «Беспринципные» и «Бедный олигарх».

