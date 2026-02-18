Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

«Работали жестко»: Владислав Коноплев о съемках фильма «Король и Шут. Навсегда»

Актер Коноплев раскрыл, что съемки фильма «Король и Шут. Навсегда» были сложными
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Владислав Коноплев, сыгравший роль Князя в предстоящем фильме «Король и Шут. Навсегда», поделился, что съемки кинокартины были физически сложными. Его слова передал «Пятый канал».

Коноплев рассказал, что во время работы над проектом команде приходилось выполнять множество трюков и участвовать в экшен-сценах. В ходе съемочного процесса актеры вступали в драки, летали и снимались в сценах с подвесами. По словам артиста, члены актерского состава нередко получали травмы.

«Это же фэнтези, там вообще треш. Мы работали жестко, падали, разбивали коленки, руки. И дальше работали. Там экшен-сцен очень много: драки, подвесы, летания. Все, что угодно», — раскрыл Владислав.

Актер также пошутил, что быстрее всего у него получилось «сработаться» с силиконовой головой, которая была реквизитом для одной из сцен.

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» пройдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года. Действие музыкального приключенческого фэнтези происходит в мире песен легендарной рок-группы. Некромант пытается уничтожить сказочную вселенную, и в реальном мире начинают пропадать песни группы. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Ранее стало известно, что для съемок фильма «Король и Шут» построили трехэтажный кабак размером 30 метров.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!