Стала известна судьба «Бурановских бабушек» после кончины участницы

Художественный руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева сообщила ТАСС, что коллектив продолжит выступать после кончины одной из участниц.

«Нас мало осталось, пять человек всего. Бабушки уже в солидном возрасте, но все равно в Ижевск выезжаем с выступлениями», — поделилась худрук группы.

По словам Туктаревой, сейчас артистки ведут обычный образ жизни в деревне. Участницы коллектива также приняли участие в строительстве дома милосердия для одиноких стариков при местном храме. На данный момент в здание уже провели воду и газ, а также закупили мебель.

21 февраля стало известно о кончине участницы музыкального проекта «Бурановские бабушки» Зои Дородовой. Артистка на протяжении нескольких месяцев боролась с онкологическим заболеванием.

«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа, получившая известность благодаря исполнению хитов известных певцов на удмуртском языке. Коллектив состоит из народных артисток Удмуртии. В 2012 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение», выступив с песней Party for everybody. Тогда, по итогам голосования, «Бурановские бабушки» заняли второе место.

Ранее сообщалось, что «Бурановские бабушки» подорожали до миллиона рублей.