Культура

Стала известна судьба «Бурановских бабушек» после кончины участницы

Худрук «Бурановских бабушек» Туктарева сообщила, что группа продолжит выступать
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Художественный руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева сообщила ТАСС, что коллектив продолжит выступать после кончины одной из участниц.

«Нас мало осталось, пять человек всего. Бабушки уже в солидном возрасте, но все равно в Ижевск выезжаем с выступлениями», — поделилась худрук группы.

По словам Туктаревой, сейчас артистки ведут обычный образ жизни в деревне. Участницы коллектива также приняли участие в строительстве дома милосердия для одиноких стариков при местном храме. На данный момент в здание уже провели воду и газ, а также закупили мебель.

21 февраля стало известно о кончине участницы музыкального проекта «Бурановские бабушки» Зои Дородовой. Артистка на протяжении нескольких месяцев боролась с онкологическим заболеванием.

«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа, получившая известность благодаря исполнению хитов известных певцов на удмуртском языке. Коллектив состоит из народных артисток Удмуртии. В 2012 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение», выступив с песней Party for everybody. Тогда, по итогам голосования, «Бурановские бабушки» заняли второе место.

Ранее сообщалось, что «Бурановские бабушки» подорожали до миллиона рублей.
 
