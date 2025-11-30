«Бурановские бабушки» подорожали до миллиона рублей

Участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» повысили гонорар на выступление второй раз за год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, коллектив подорожал с 340 тысяч рублей за час до 1 миллиона рублей за аналогичное время. В райдер артисток вошли перелеты эконом классом, бутылка водки и конфеты. Отмечается, что в массовку перестали брать дедов из Москвы.

«Бурановские бабушки» с песней «Party for everybody» представили Россию на конкурсе «Евровидение-2012». Тогда коллектив занял второе место.

В составе группы — народные артистки Удмуртской Республики Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева. Еще одной исполнительницы Екатерины Шкляевой не стало в 2024 году в возрасте 86 лет.

В июле 2025-го продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова заявила, что коллектив надеется спеть «на российском Крещатике» — главной улице Киева.

Таким образом продюсер прокомментировала новость о том, что «Бурановских бабушек» внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Представительница коллектива назвала произошедшее хорошим знаком, поскольку это показывает, что участницы группы — «настоящие россияне и всё правильно делают».

