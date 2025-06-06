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Пресняков и Подольская потратили на вторую свадьбу несколько миллионов рублей

SHOT: певцы Пресняков и Подольская организовали вторую свадьбу за 7 миллионов рублей
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nataliapodolskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певцы Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу за 7 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пресняков и Подольская организовали торжество в честь 25-летия брака. Мероприятие состоялось в элитном Soho Country Club на Новой Риге. Певцы арендовали открытую террасу на берегу залива. Отмечается, что услуга им обошлась суммой около двух миллионов рублей. Оставшиеся средства ушли на музыкантов, выступивших на мероприятии, а также на украшения из живых цветов и блюда европейской, авторской и паназиатской кухни.

На торжестве выступили Александр Ревва и Дмитрий Маликов. Всего свадьбу посетило 130 гостей. Среди них Григорий Лепс, Лариса Долина, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Пелагея, Иосиф Пригожин, Сосо Павлиашвили, Мари Краймбрери и Дмитрий Песков.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита. В мае 2025-го Наталья заявила, что хочет стать многодетной матерью.

Ранее Подольская рассказала, как муж реагирует на танцы в мини-юбках на сцене.

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