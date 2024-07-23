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В Удмуртии умерла участница «Бурановских бабушек»

Глава Удмуртии Бречалов: участница «Бурановских бабушек» Шкляева ушла из жизни

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Можга сегодня/VK

Участница музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Не стало Екатерины Семеновны Шкляевой — одной из «Бабушек из Бураново», — сообщил он.

Руководитель региональной администрации подчеркнул, что артистка была «камертоном» (инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука) для музыкального коллектива. По его словам, она все делала с душой и вдохновляла знакомых своей силой воли.

В конце Бречалов выразил соболезнования семье Шкляевой, назвав ее смерть огромной утратой для всей Удмуртии.

«Бурановские бабушки» — музыкальная фольклорная группа, получившая известность благодаря исполнению хитов разных российских и иностранных артистов на родном удмуртском языке. В 2012 году коллектив представлял РФ на конкурсе песни «Евровидение», который состоялся в столице Азербайджана. Участницы группы исполнили песню Party for Everybody, по итогам конкурса заняв второе место.

Ранее в Москве скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов.

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