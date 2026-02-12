Раймонд Паулс о самочувствии: «Хорошо, что еще живой»

Композитор Раймонд Паулс рассказал «Абзацу», что испытывает проблемы со здоровьем.

90-летний Паулс рассказал, что ему посоветовали сидеть дома и пить таблетки.

«Я очень плохо себя чувствую. А как себя еще в моем возрасте можно чувствовать? Хорошо, что еще живой», — поделился музыкант.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле.

27 января издание jauns.lv сообщило, что Раймонд Паулс обратился к адвокатам с требованием, чтобы его имя убрали из анонса фестиваля в Латвии.

Речь идет о фестивале «Песенные праздники Раймонда Паулса «Manai dzimtenei» (Моей Родине). В этом году на мероприятии будет звучать только музыка композитора. Паулс подчеркнул, что не давал согласия на использование своих фамилии, изображений и товарных знаков для этого события.

Паулс был намерен защищать свои права и интересы, используя все соответствующие правовые средства защиты.

