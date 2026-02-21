Сборы «Сказки о царе Салтане» перевалили за миллиард

Сборы фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна в российском прокате перевалили за миллиард. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Филь достиг этой отметки за 9 дней и стал четвертой картиной, преодолевшей отметку в 1 млрд по сборам с начала года.

671,1 млн рублей «Сказка о царе Салтане» заработала в первый уикенд проката (с 12 по 15 февраля). Всего за девять дней фильм посмотрели 500 тыс. человек.

Таким образом, отечественные картины, которые вышли в прокат с начала года, заработали почти 12 млрд — это превосходит сборы за аналогичный период 2025 года.

Фильм «Сказка о царе Салтане» по мотивам одноименной сказки А. С. Пушкина вышел в прокат 12 февраля. В нем снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Фёдор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк.

