Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Культура

Сборы «Сказки о царе Салтане» перевалили за миллиард

Фильм «Сказка о царе Салтане» собрал миллиард рублей за 9 дней
Kionfilm

Сборы фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна в российском прокате перевалили за миллиард. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Филь достиг этой отметки за 9 дней и стал четвертой картиной, преодолевшей отметку в 1 млрд по сборам с начала года.

671,1 млн рублей «Сказка о царе Салтане» заработала в первый уикенд проката (с 12 по 15 февраля). Всего за девять дней фильм посмотрели 500 тыс. человек.

Таким образом, отечественные картины, которые вышли в прокат с начала года, заработали почти 12 млрд — это превосходит сборы за аналогичный период 2025 года.

Фильм «Сказка о царе Салтане» по мотивам одноименной сказки А. С. Пушкина вышел в прокат 12 февраля. В нем снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Фёдор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк.

Накануне Прилучный признался, что напугал сына в образе царя Салтана.

Ранее актер рассказал, чему ему пришлось научиться ради роли царя Салтана.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!