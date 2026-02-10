Прилучный о своей импульсивности: «Я учился терпению»

Актер Павел Прилучный рассказал, чему научился ради съемок в фильме-фэнтези Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане. Его цитирует aif.ru.

По сюжету Царь Салтан (Прилучный) влюбляется и женится на деревенской девушке Аннушке (Моряк) и сталкивается с подлостью со стороны ее мачехи и двух сестер. Поверив их поддельному документу, он приказывает Аннушку вместе с сыном Гвидоном посадить в дубовую бочку и выбросить в море.

«Во время съемок сказки я учился терпению. Мой герой — человек монументальный, а я сам по себе очень импульсивный. <...> Он такой медленный и очень важный, с энергетикой, заполняющей всt пространство — хотелось сделать именно такого государя», — делится он.

Съемки фильма проходили у моря в Геленджике, а общие планы снимали на Байкале. Премьера фильма состоится 12 февраля.

Накануне пластический хирург Софья Абдулаева предположила в разговоре с «Газетой.Ru», что Павел Прилучный изменился благодаря уколам красоты. Она подчеркнула, что у него стал более заостренным подбородок и расслабился лоб.

