Перед кончиной обедневший актер «Эйфории» жил у Джонни Деппа

Актер Джонни Депп разрешил Эрику Дэйну жить в одном из своих домов
Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Перед кончиной обедневший из-за больничных счетов актер сериала «Эйфория» Эрик Дэйн жил у своего коллеги по ремеслу — звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что Депп разрешил Дэйну жить бесплатно в одном из своих домов в Лос-Анджелесе. Актеры завели приятельские отношения много лет назад, и, по словам источника, Депп хотел максимально облегчить Дэйну жизнь на время борьбы с болезнью.

«Джонни сказал Эрику, чтобы тот платил за аренду столько, сколько сможет или не платил вообще. Джонни хотел сделать все, что в его силах, чтобы облегчить его финансовое бремя», — уточнил инсайдер.

Эрика Дэйна не стало 19 февраля — менее чем через год после того, как актер сообщил о диагностированном у него боковом амиотрофическом склерозе (БАС), также известном как болезнь Лу Герига. Ему было 53 года.

Ранее не стало автора хитов Михаила Круга.
 
