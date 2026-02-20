Умер звезда «Анатомии страсти» Эрик Дэйн

Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy) и «Эйфория» (Euphoria), умер на 54-м году жизни. Об этом сообщил журнал People.

В апреле 2025 года стало известно, что у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и атрофии мышц. Страшный диагноз ему поставили апреле 2025 года, болезнь начала развиваться внезапно и быстро лишила его возможности передвигаться.

В заявлении семьи, опубликованном журналом, говорится, что Дэйн ушел из жизни в четверг после борьбы с БАС. Отмечается, что последние дни он провел в окружении друзей, жены и двух дочерей — Билли и Джорджии, которые были для него главным в жизни.

Артиста в последний раз замечали на публике в октябре 2025 года в аэропорту. Он был в коляске. На вопрос журналиста о том, что бы он хотел передать поклонникам, Дэйн призвал не терять веру. По словам инсайдера, актер не хотел, чтобы за него переживали, и желал, чтобы близкие просто оставались с ним рядом и были настолько счастливы, насколько возможно.

Ранее умер автор хитов Михаила Круга.