Коллеги актера «Глухаря» раскрыли обстоятельства его кончины

Актер Кравцов перед кончиной попал в реанимацию
Dixi-ТВ

Актер театра и кино Денис Кравцов в последний день своей жизни попал в реанимацию. Об обстоятельствах его кончины рассказали aif.ru коллеги артиста в Московском театральном центре «Вишневый сад», где он работал с 2014 года.

Утром 20 февраля 42-летнему Кравцову стало плохо.

«Позвонила его мама и сказала, что утром Дениса забрали в реанимацию, а днем его не стало», — уточнили в театре.

В грядущие выходные были запланированы три спектакля с участием актера — «Аладдин», «Пеппи длинный чулок» и «Так и будет».

Денис Кравцов с 2001 года снимался в сериалах, он появляется на экране в проектах «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.

Накануне сообщалось, что перед кончиной обедневший актер «Эйфории» Эрик Дэйн жил у Джонни Деппа.

Ранее не стало автора хитов Михаила Круга.
 
