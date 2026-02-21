Суд отклонил кассацию на приговор Шарлоту по делу о реабилитации нацизма

Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил отец исполнителя Валерий Шарлот.

Причин отклонения кассационной жалобы Шарлот-старший не знает. Мужчина добавил, что решение о повторной подаче жалобы пока не принято.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Осенью 2025 года артиста отправили в колонию общего режима.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил обвинительный приговор певцу в силе. Шарлот обжаловал это решение в Верховном суде РФ.

Ранее Эдуард Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии.