Mash: актриса Немоляева пожаловалась на проблемы с сердцем

Актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 88-летней народной артистке СССР стало плохо в ее квартире в центре Москвы. Утверждается, что она пожаловалась на проблемы с сердечным ритмом.

Представители Немоляевой эти сообщения не комментировали.

В мае 2025 года артистке проводили операцию по восстановлению ритма сердца — криобаллонную абляцию. С 2015 года актриса периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

В начале февраля Немоляева поделилась подробностями своей новой роли в сериале «Джерси» режиссера Сергея Пикалова. По словам артистки, она сыграет бабушку-призрака.

Ранее Немоляева заявила, что больше не может играть большие роли.