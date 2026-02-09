Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Ольга Серябкина раскрыла свое отношение к вишлистам: «Никогда не буду делать»

Певица Серябкина заявила, что никогда не составляет список подарков
Пресс-служба артистки

Певица Ольга Серябкина на красной дорожке Big Love Show 2026 раскрыла, как относится к моде на составление списков желаемых подарков, который также называют вишлистами. Слова артистки передал kp.ru.

По словам Серябкиной, она никогда не просит своих близких или поклонников дарить ей конкретные вещи. Певица рассказала, что окружающие всегда преподносят ей то, что сами хотят.

Артистка призналась, что не понимает практику составления вишлистов, которая сейчас стала популярна.

«Я вообще не понимаю вишлистов. Я никогда их не делала, никогда не буду делать. Как ты можешь заказывать себе на день рождения что-то? А вдруг у меня другие были планы на твой вечер? А ты мне уже вишлист выставил», — объяснила Серябкина.

Певица отметила, что не планирует когда-либо использовать эту практику.

До этого Ольга Серябкина призналась, что от рутины в браке ее спасают традиции. Артистка также добавила, что иногда ей «хочется чувствовать себя обычной девчонкой, которая красится и хочет понравиться своему парню». По словам певицы, именно муж, бизнесмен Георгий Начкебия, вытаскивает ее из повседневной суеты, за что она ему благодарна.

Ранее экс-солистка SEREBRO вышла на публику в корсетном мини-платье и чулках.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!