Ольга Серябкина раскрыла свое отношение к вишлистам: «Никогда не буду делать»

Певица Ольга Серябкина на красной дорожке Big Love Show 2026 раскрыла, как относится к моде на составление списков желаемых подарков, который также называют вишлистами. Слова артистки передал kp.ru.

По словам Серябкиной, она никогда не просит своих близких или поклонников дарить ей конкретные вещи. Певица рассказала, что окружающие всегда преподносят ей то, что сами хотят.

Артистка призналась, что не понимает практику составления вишлистов, которая сейчас стала популярна.

«Я вообще не понимаю вишлистов. Я никогда их не делала, никогда не буду делать. Как ты можешь заказывать себе на день рождения что-то? А вдруг у меня другие были планы на твой вечер? А ты мне уже вишлист выставил», — объяснила Серябкина.

Певица отметила, что не планирует когда-либо использовать эту практику.

До этого Ольга Серябкина призналась, что от рутины в браке ее спасают традиции. Артистка также добавила, что иногда ей «хочется чувствовать себя обычной девчонкой, которая красится и хочет понравиться своему парню». По словам певицы, именно муж, бизнесмен Георгий Начкебия, вытаскивает ее из повседневной суеты, за что она ему благодарна.

Ранее экс-солистка SEREBRO вышла на публику в корсетном мини-платье и чулках.