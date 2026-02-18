Размер шрифта
Цыганова похвасталась популярностью своего бренда в Испании и США

Певица Цыганова заявила, что ее одежду активно покупают в Испании, США и Англии
Константин Михальчевский/РИА Новости

Создавшая свой бренд одежды певица Виктория Цыганова заявила, что ее стиль, ставший отражением колорита русского национального костюма, пользуется популярностью жителей многих стран. Коллекционеры активно приобретают одежду не только в РФ, но и за рубежом, заявила она Общественной Службе Новостей.

«За 30 лет отклик на мою одежду есть во многих странах мира. И люди покупают не одну вещь, они собирают целые коллекции, несколько вещей. Например, у меня есть коллекционеры в Испании, Англии, Америке, есть в Арабских Эмиратах», — сообщила Цыганова.

Она добавила, что ее часто приглашают к участию в различных показах, в том числе свои изделия от Tsiganova певица демонстрировала в Милане, Дубае. Она также отметила, что готова работать на международный рынок, так как русская культура очень многообразна и отличается широтой души.

Среди самых популярных элементов коллекции своего бренда, среди как российских, так и зарубежных потребителей, Цыганова выделила кафтаны в русском стиле, душегреи, подчеркнув, что вся одежда изготавливается вручную. Певица добавила, что выступает против навязывания ложных ценностей на фоне массового потребления, а также стремится сохранить и презентовать уникальный культурный код, который считывается в эстетике русских национальных костюмов.

«Я очень хочу, чтобы мы остались на этом свете, чтобы люди видели, какую одежду мы носили, и чтобы эта одежда транслировала то лучшее, что есть в нашей стране, все наши культурные ценности», — заключила певица.

