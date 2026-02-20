Не удивительно, что певица Алла Пугачева фигурирует в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, артистка «всегда грезила о Западе», покупала там недвижимость и заводила дружбу с влиятельными иностранцами.

«А после такого острова (остров Эпштейна. — «Газета.Ru») обратного пути нет — либо молчишь, либо работаешь на тех, кто тебя снял», — сказал Бородин.

Он выразил уверенность, что оттуда Пугачева вернулась «уже не просто певицей, а ценным агентом западных спецслужб».

3 февраля стало известно, что в обнародованных документах по делу Эпштейна нашли упоминание о Пугачевой. Ее имя встречается в письме от Бориса Николича, который был врачом и бывшим главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса.

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в деле Эпштейна нашли письмо о 400 девушках из Киева.