На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные слова 2025 года, используемые в социальных сетях

Рейтинг популярных слов года в соцсетях возглавили слова «ИИ» «МАХ», «лабубу»
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Рейтинг слов года по упоминаемости в социальных сетях возглавили слова «ИИ», «МАХ», «лабубу». Такие данные предоставила компания «Медиалогия» РИА Новости.

Как следует из данных таблицы «Топ-15 слов года, рейтинг возглавляет слово «ИИ» — сокращение от «искусственный интеллект». Отмечается, что количество сообщений в соцсетях с его использованием достигло 22,31 миллиона.

«MAX», запущенный в 2025 году новый российский мессенджер, употреблялся в сообщениях 10,40 миллиона раз.

Слово «лабубу» относится к популярному персонажу в виде зубастого монстрика. Он упоминается в соцсетях не менее 4,57 миллиона раз.

На 4 и 5 месте оказались слова «имба», что означает крутой, мощный (4,56 млн), и «окак» — слово-мем для выражения удивления (3,11 млн).

В материале уточняется, что медиарейтинг строится по количеству сообщений в соцмедиа и новым словам, которые недавно появились в русском языке или получили новые смысловые значения. Исследование основано на данных, собранных в период с 1 января по 25 ноября 2025 года.

Ранее было названо научное слово 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами