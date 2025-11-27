Названы самые популярные слова 2025 года, используемые в социальных сетях

Рейтинг слов года по упоминаемости в социальных сетях возглавили слова «ИИ», «МАХ», «лабубу». Такие данные предоставила компания «Медиалогия» РИА Новости.

Как следует из данных таблицы «Топ-15 слов года, рейтинг возглавляет слово «ИИ» — сокращение от «искусственный интеллект». Отмечается, что количество сообщений в соцсетях с его использованием достигло 22,31 миллиона.

«MAX», запущенный в 2025 году новый российский мессенджер, употреблялся в сообщениях 10,40 миллиона раз.

Слово «лабубу» относится к популярному персонажу в виде зубастого монстрика. Он упоминается в соцсетях не менее 4,57 миллиона раз.

На 4 и 5 месте оказались слова «имба», что означает крутой, мощный (4,56 млн), и «окак» — слово-мем для выражения удивления (3,11 млн).

В материале уточняется, что медиарейтинг строится по количеству сообщений в соцмедиа и новым словам, которые недавно появились в русском языке или получили новые смысловые значения. Исследование основано на данных, собранных в период с 1 января по 25 ноября 2025 года.

Ранее было названо научное слово 2025 года.