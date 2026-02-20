«Целует гордость страны»: в России заступились за облизавшего Байкал Shaman

Shaman является молодым и дерзким исполнителем, который может совершать яркие импульсивные поступки, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с НСН он заступился за певца, облизавшего озеро Байкал, подчеркнув, что так артист выразил любовь к национальной гордости страны.

«Если бы артист-старичок или старушка начала лизать Байкал, могли бы сказать: какой ерундой занимается старый пень, а для молодого человека это естественно, он хочет себя как-то выразить, — сказал Соседов. — Я ничего не вижу плохого в том, что он целует Байкал, который является национальной гордостью».

Критик напомнил, что многие звезды прибегают к разным эффектным поступкам, в том числе целуют награды, сцену, а фигуристы, например, могут поцеловать лед. На этом фоне решение Shaman облизать Байкал никого не должно смущать, особенно с учетом того, что при этом артист говорил об этом озере исключительно добрые слова, подчеркнул Соседов. При этом он призвал артистов старшего поколения не подражать молодому певцу.

Напомним, накануне Shaman сообщил, что попробовал на вкус самое чистое озеро России – Байкал. Он опубликовал видео, как лижет замороженную воду озера, при этом подчеркивая, что ему вкусно.

После этого на одной из онлайн-площадок появилось объявление, в котором россиянам предлагается приобрести кусок льда. Продавец утверждает, что на нем сохранилась слюна популярного артиста. Стоимость «уникального экспоната» — 49 990 рублей.

Ранее академик РАН подтвердил безопасность воды Байкала на фоне видео с Shaman.