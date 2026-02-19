Политолог Кот: Пугачева не просто так оказалась в файлах по делу Эпштейна

Певица Алла Пугачева не случайно оказалась в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат философских наук Юрий Кот.

Эксперт уверен, что отъезд артистки за рубеж в 2022 году — тоже не совпадение.

«Не удивительно, что Пугачева схватила чемоданы и сбежала из России, как только почувствовала опасность. <...> Фактически, она всегда отрабатывала западную повестку — сначала изнутри, теперь издали. Все это подтверждает недавние сведения о ее присутствии в файлах Эпштейна», — сказал Кот.

3 февраля стало известно, что в обнародованных документах по делу Эпштейна нашли упоминание о Пугачевой. Ее имя встречается в письме от Бориса Николича, который был врачом и бывшим главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса.

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах по делу Эпштейна всплыло имя Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).