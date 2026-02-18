Русалка и Кощей спустятся в подземелья Винзавода на Масленицу

Ожившие сказочные персонажи спустятся в подземелья Центра современного искусства «Винзавод» 22 февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ЦСИ.

В Масленичный день русалка, девушки-лебеди, Кощей, Кот ученый и другие сказочные гости встретят посетителей выставки «Жили-Были: Царство русской сказки» — здесь устроят иммерсивный перфоманс герои театра «Пух и Прах». Они приготовят масленичные игры, песни и загадки, а также послания-гадания.

«Авторский театр «Пух и Прах» совмещает несовместимое: мистерию и клоунаду, театр художника и оперу, перформанс и дурачество, — и создает спектакли на стыке жанров. В этот раз вы сможете увидеть небольшие этюды от команды Театра – режиссеров, художников Алены Смирницкой и Этель Иошпа, а также творческой команды актеров», — рассказывают организаторы.

Перфомансы начнутся в 13:00, 15:00 и 17:00, вход по купленным билетам.

Выставка «Жили-Были: Царство русской сказки» открылась в Москве в 2025 году, за год ее посетили более 100 тысяч человек. Экспозиция исследует сказку как культурный код и источник коллективного воображения, объединяя историю и сегодняшний день, фольклор и современное искусство.

