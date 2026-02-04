Стало известно, когда Аврора Киба и Григорий Лепс расстались

Друзья Кибы заявили, что она рассталась с Лепсом в декабре 2025 года

Друзья блогерши Авроры Кибы раскрыли в разговоре с kp.ru, что она и певец Григорий Лепс расстались еще в декабре 2025 года. При этом изначально пара предпочитала не афишировать свой разрыв.

«Аврора и Лепс расстались еще в декабре, просто не объявляли об этом публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы», — рассказали друзья экс-невесты Лепса.

По словам приятелей, на одном из таких мероприятий Киба даже флиртовала с 30-летним миллионером и ресторатором Владом Дубровским. Однако в итоге их общение так и не переросло в роман, оставшись на уровне легкого флирта.

Напомним, 19-летняя Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

Лепс впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже девушка разместила в личном блоге фотографию кольца с бриллиантом, подаренного певцом. Она подписала снимок: «Коротко, но ясно».

