Лепс продает свой особняк за 550 млн рублей

В Подмосковье выставили на продажу особняк Лепса за 550 млн рублей

Народный артист России Григорий Лепс выставил на продажу свой особняк в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Недвижимость со ссылкой на Ассоциацию агентств элитной недвижимости (AREA).

Дом на участке 20 соток расположен в 8 километрах от Москвы — коттеджном поселке «Коровино» на Новорижском шоссе. Его стоимость оценили в 550 миллионов рублей.

«С учетом стагнации загородной недвижимости в последние шесть месяцев и особенностей проектов на Новой Риге, которая «стоит, а не едет», цена на лот Лепса, заявленная девять месяцев назад, была изначально завышена минимум в 2,5 раза», — заявила член правления AREA Ирина Жарова-Райт.

Речь идет об объявлении за май 2025 года. Тогда Лепс выставил на продажу свой особняк на участке 40 соток вместе с гостевым домом и студией звукозаписи за 1,5 миллиарда рублей. Жарова-Райт уточнила, что известной фамилии владельца недвижимости может быть недостаточно для завышения цены.

