Культура

Эвелина Бледанс призвала поздравлять 23 февраля всех мужчин

Эвелина Бледанс: 23 февраля – праздник для всех мужчин, а не только для военных
ТНТ

Поздравлений 23 февраля заслуживают все российские мужчины вне зависимости от того, служили они в армии или нет, убеждена ведущая, актриса Эвелина Бледанс. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что еще со школьных времен ассоциирует этот праздник с «днем всех мальчиков».

«Есть мнение, что того, кто служил, следует чествовать очень активно, а тех, кто еще не побывал в рядах Вооруженных сил, вовсе нужно оставить без поздравлений. Но, как мне кажется, даже маленькие мальчики достойны того, чтобы услышать теплые слова 23 февраля, потому что они вырастут и станут новыми защитниками и опорой своей страны. Не нужно разделять!» — заявила актриса.

Она вспомнила, что во времена учебы в школе вместе со своими сверстницами каждый год ко Дню защитника отечества готовила подарки для мальчиков, после чего этот праздник стал для нее днем всех мужчин вне зависимости от возраста и военной службы.

Исследователи до этого выяснили, что чуть менее половины (42,3%) мужчин в России рассчитывают на подарки или совместный досуг от коллег на 23 февраля. 42,3% мужчин выбрали конкретный формат поздравления, которое они хотели бы получить. Наиболее популярным оказался полезный подарок для работы или отдыха — его выбрали 16,2% респондентов. 14,6% предпочли корпоратив с фуршетом, 4,7% — активный формат на природе, 3,7% — открытку или письмо, 3,1% — творческое поздравление. 6,9% мужчин заявили, что не хотят получать подарки и поздравления.

Ранее маршал Жуков возглавил рейтинг героев Дня защитника Отечества.
 
