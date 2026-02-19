Размер шрифта
Дмитрий Певцов о любви: «Это работа, в этом весь секрет»

Актер Певцов: в отношениях важно работать над собой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В любовных отношениях важно работать над собой, а не пытаться изменить партнера. Об этом «Пятому каналу» заявил народный артист России Дмитрий Певцов на премьере фильма «Дополнительное время».

Актер посетил мероприятие вместе с супругой, народной артисткой РФ Ольгой Дроздовой, и 18-летним сыном Елисеем.

«Дорогие, надо работать над собой всегда, а не над партнером. Любовь — это работа, в этом весь секрет», — заявил Певцов.

Он уточнил, что его сын пока не нашел свою любовь. По его словам, ему пока рано жениться, поскольку для начала нужно получить образование.

Российский актер Олег Савостюк до этого заявил, что людям, столкнувшимся с первой любовью, нужно уметь быть искреннее. Савостюк прокомментировал сюжет фильма «Первая», в котором сыграл главную роль. По мнению актера, картина рассказывает зрителям о ценности отношений между людьми, впервые испытавшими любовь.

Он подчеркнул, что в фильме также затрагиваются другие важные темы, такие как поиск и познание себя. Актер считает, что человеку важно не потеряться, особенно при столкновении с такой «сложной вещью, как первая любовь».

Ранее Сергей Безруков показал, как жарит любимые блины.
 
