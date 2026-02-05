Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Звезда «Алисы в Стране чудес» о первой любви: «Нужно быть искреннее»

Актер Савостюк заявил, что в первой любви важно уметь быть искреннее
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский актер Олег Савостюк заявил, что людям, столкнувшимся с первой любовью, нужно уметь быть искреннее. Его слова передал «Пятый канал».

Савостюк прокомментировал сюжет фильма «Первая», в котором сыграл главную роль. По мнению актера, картина рассказывает зрителям о ценности отношений между людьми, впервые испытавшими любовь.

«Мне кажется, фильм говорит о том, что нужно быть чище и, возможно, быть чище, и, возможно, быть искреннее. И тогда ты не то что выиграешь, как бы здесь нет победителей и проигравших, просто ты сможешь утром встать, посмотреть в зеркало и сказать: «Да, это я», — поделился артист.

Савостюк подчеркнул, что в фильме также затрагиваются другие важные темы, такие как поиск и познание себя. Актер считает, что человеку важно не потеряться, особенно при столкновении с такой «сложной вещью, как первая любовь».

В ноябре 2025 года Олег Савостюк ответил хейтерам фильма «Алиса в Стране чудес», премьера которого состоялась 23 октября. Актер поделился, что читает комментарии пользователей Сети с критикой, если они ему попадаются, при этом с некоторыми он даже согласен.

Мюзикл «Алиса в Стране Чудес» с Олегом Савостюком, Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Ириной Горбачевой является экранизацией детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки английского писателя Льюиса Кэрролла.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о своей первой любви.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!