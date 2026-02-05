Звезда «Алисы в Стране чудес» о первой любви: «Нужно быть искреннее»

Актер Савостюк заявил, что в первой любви важно уметь быть искреннее

Российский актер Олег Савостюк заявил, что людям, столкнувшимся с первой любовью, нужно уметь быть искреннее. Его слова передал «Пятый канал».

Савостюк прокомментировал сюжет фильма «Первая», в котором сыграл главную роль. По мнению актера, картина рассказывает зрителям о ценности отношений между людьми, впервые испытавшими любовь.

«Мне кажется, фильм говорит о том, что нужно быть чище и, возможно, быть чище, и, возможно, быть искреннее. И тогда ты не то что выиграешь, как бы здесь нет победителей и проигравших, просто ты сможешь утром встать, посмотреть в зеркало и сказать: «Да, это я», — поделился артист.

Савостюк подчеркнул, что в фильме также затрагиваются другие важные темы, такие как поиск и познание себя. Актер считает, что человеку важно не потеряться, особенно при столкновении с такой «сложной вещью, как первая любовь».

В ноябре 2025 года Олег Савостюк ответил хейтерам фильма «Алиса в Стране чудес», премьера которого состоялась 23 октября. Актер поделился, что читает комментарии пользователей Сети с критикой, если они ему попадаются, при этом с некоторыми он даже согласен.

Мюзикл «Алиса в Стране Чудес» с Олегом Савостюком, Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Ириной Горбачевой является экранизацией детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки английского писателя Льюиса Кэрролла.

