Вдова Михаила Круга вспомнила, как осталась без денег после кончины мужа

Вдова Михаила Круга Ирина призналась в интервью с Ксенией Собчак, что осталась совершенно одна после кончины супруга.

Круг призналась, что многие пришли на прощание с артистом, но позже никак не поддерживали ее ни морально, ни финансово. Артистка самостоятельно вставала на ноги с детьми на руках. Она уверила, что никакие криминальные авторитеты не помогали ей после утраты мужа.

По словам Круг, единственная, кто оказала ей поддержку, была жена криминального авторитета Саши «Севера» – Галина Северова.

«Я вставала на ноги полностью сама. Я была одна. У меня были дети и… Сейчас я смотрю, прошло 23 года, и думаю: «Как я вообще всё это сделала?» Было, конечно (шок и разочарование). Я плакала», — призналась вдова артиста.

Михаил Круг известен своим вкладом в жанр российского шансона, и ежегодно 7 апреля, в день его рождения, его поклонники со всех уголков России собираются в Твери, чтобы почтить память артиста.

Ранее Драпеко защитила «Сектор Газа» и Круга перед Госдумой.