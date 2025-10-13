На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова Михаила Круга вспомнила, как осталась без денег после кончины мужа

Вдова Михаила Круга Ирина заявила, что осталась одна после потери мужа
close
Wikimedia Commons

Вдова Михаила Круга Ирина призналась в интервью с Ксенией Собчак, что осталась совершенно одна после кончины супруга.

Круг призналась, что многие пришли на прощание с артистом, но позже никак не поддерживали ее ни морально, ни финансово. Артистка самостоятельно вставала на ноги с детьми на руках. Она уверила, что никакие криминальные авторитеты не помогали ей после утраты мужа.

По словам Круг, единственная, кто оказала ей поддержку, была жена криминального авторитета Саши «Севера» – Галина Северова.

«Я вставала на ноги полностью сама. Я была одна. У меня были дети и… Сейчас я смотрю, прошло 23 года, и думаю: «Как я вообще всё это сделала?» Было, конечно (шок и разочарование). Я плакала», — призналась вдова артиста.

Михаил Круг известен своим вкладом в жанр российского шансона, и ежегодно 7 апреля, в день его рождения, его поклонники со всех уголков России собираются в Твери, чтобы почтить память артиста.

Ранее Драпеко защитила «Сектор Газа» и Круга перед Госдумой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами