Олег Гаркуша отпразднует день рождения концертом «АукцЫона»

Музыкант Олег Гаркуша отпразднует день рождения большим зимним концертом в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба клуба «Космонавт».

Концерт «День рождения Гаркуши» (16+) состоится на площадке 27 февраля.

«Музыкальный драйв, живые эксперименты со звуком, любимые песни и, конечно, сюрпризы ждут всех на концерте, ведь день рождения только раз в году», — говорят организаторы.

Олег Гаркуша родился в Ленинграде в 1961 году. По окончании кинотехникума в 1980-м он некоторое время работал киномехаником, а спустя пять лет после выпуска стал участником «АукцЫона», тем самым окончательно сформировав золотой состав группы. Именно благодаря Гаркуше концерты группы превратились в настоящее шоу, но в коллектива он исполнял не только роль заводилы, но еще и выступал в качестве автора песен.

В частности, артист написал такие хиты как «Птица» и «Самолет», исполненные лидером группы Леонидом Федоровым. Олег Гаркуша также снимался в фильмах «Взломщик», «Я тоже хочу» и «Нирвана».

Ранее юбилей отметил Сергей Пенкин.