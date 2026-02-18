Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Олег Гаркуша отпразднует день рождения концертом «АукцЫона»

Группа «АукцЫон» даст большой зимний концерт в Санкт-Петербурге
Пресс-служба клуба «Космонавт»

Музыкант Олег Гаркуша отпразднует день рождения большим зимним концертом в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба клуба «Космонавт».

Концерт «День рождения Гаркуши» (16+) состоится на площадке 27 февраля.

«Музыкальный драйв, живые эксперименты со звуком, любимые песни и, конечно, сюрпризы ждут всех на концерте, ведь день рождения только раз в году», — говорят организаторы.

Олег Гаркуша родился в Ленинграде в 1961 году. По окончании кинотехникума в 1980-м он некоторое время работал киномехаником, а спустя пять лет после выпуска стал участником «АукцЫона», тем самым окончательно сформировав золотой состав группы. Именно благодаря Гаркуше концерты группы превратились в настоящее шоу, но в коллектива он исполнял не только роль заводилы, но еще и выступал в качестве автора песен.

В частности, артист написал такие хиты как «Птица» и «Самолет», исполненные лидером группы Леонидом Федоровым. Олег Гаркуша также снимался в фильмах «Взломщик», «Я тоже хочу» и «Нирвана».

Ранее юбилей отметил Сергей Пенкин.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!