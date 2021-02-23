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Авангард и буффонада: Гаркуше из «АукцЫона» — 60

Олег Гаркуша родился в Ленинграде в 1961 году. По окончании кинотехникума в 1980-м он некоторое время работал киномехаником, а спустя пять лет после выпуска стал участником «АукцЫона», тем самым окончательно сформировав группу. Именно благодаря Гаркуше концерты группы превратились в настоящее шоу. Однако в коллективе он исполнял не только роль заводилы, но еще и выступал в качестве автора песен.

В частности, Гаркуша написал такие хиты как «Птица» и «Самолет», — хотя голос, с которым у многих ассоциируется творчество коллектива, принадлежит не ему, а Леониду Федорову. Помимо музыки, артист снялся в ряде фильмов, включая картины «Взломщик», «Я тоже хочу» и «Нирвана». 23 декабря Олег Гаркуша, участник одной из самых авангардных групп на постсоветском пространстве, празднует юбилей — ему исполняется 60 лет.

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Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на концерте в честь своего 50-летия в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на концерте в честь своего 50-летия в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год
Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша со своим коллективом на музыкальном фестивале &laquo;Интершанс&raquo; в Москве, 1989 год Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша со своим коллективом на музыкальном фестивале &laquo;Интершанс&raquo; в Москве, 1989 год
Фронтмен группы &laquo;Аукцыон&raquo; Олег Гаркуша во время выступления на фестивале &laquo;Усадьба. Джаз&raquo; в парке музея-усадьбы &laquo;Архангельское&raquo; в Подмосковье, 2009 год Фронтмен группы &laquo;Аукцыон&raquo; Олег Гаркуша во время выступления на фестивале &laquo;Усадьба. Джаз&raquo; в парке музея-усадьбы &laquo;Архангельское&raquo; в Подмосковье, 2009 год
Фронтмен группы &laquo;Аукцыон&raquo; Олег Гаркуша во время выступления на фестивале &laquo;Усадьба. Джаз&raquo; в парке музея-усадьбы &laquo;Архангельское&raquo; в Подмосковье, 2009 год Фронтмен группы &laquo;Аукцыон&raquo; Олег Гаркуша во время выступления на фестивале &laquo;Усадьба. Джаз&raquo; в парке музея-усадьбы &laquo;Архангельское&raquo; в Подмосковье, 2009 год
Евгений Маргулис, Олег Гаркуша, Эдмунд Шклярский и Юрий Каспарян во время церемонии награждения премии &laquo;Чартова дюжина&raquo; в Москве, 2011 год Евгений Маргулис, Олег Гаркуша, Эдмунд Шклярский и Юрий Каспарян во время церемонии награждения премии &laquo;Чартова дюжина&raquo; в Москве, 2011 год
Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на музыкальном фестивале &laquo;Рок над Волгой&raquo; вблизи поселка Петра-Дубрава под Самарой, 2012 год Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на музыкальном фестивале &laquo;Рок над Волгой&raquo; вблизи поселка Петра-Дубрава под Самарой, 2012 год
Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на концерте в честь своего 50-летия в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на концерте в честь своего 50-летия в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год
Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша и участник группы &laquo;Машина времени&raquo; Александр Кутиков на музыкальном фестивале &laquo;Рок над Волгой&raquo; на поле совхоза &laquo;Красный пахарь&raquo; в Самарской области, 2011 год Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша и участник группы &laquo;Машина времени&raquo; Александр Кутиков на музыкальном фестивале &laquo;Рок над Волгой&raquo; на поле совхоза &laquo;Красный пахарь&raquo; в Самарской области, 2011 год
Участники группы &laquo;Аукцыон&raquo; Леонид Федоров и Олег Гаркуша во время выступления, 1988 год Участники группы &laquo;Аукцыон&raquo; Леонид Федоров и Олег Гаркуша во время выступления, 1988 год
Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на концерте &laquo;Дым над водой. От классики до рока&raquo; в Приоратском парке города Гатчина под Санкт-Петербургом, 2020 год Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на концерте &laquo;Дым над водой. От классики до рока&raquo; в Приоратском парке города Гатчина под Санкт-Петербургом, 2020 год
Олег Гаркуша во время концерта в Москве, 2006 год Олег Гаркуша во время концерта в Москве, 2006 год
Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на фестивале &laquo;Крылья&raquo; на аэродроме Тушино, 2006 год Фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на фестивале &laquo;Крылья&raquo; на аэродроме Тушино, 2006 год
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на концерте в честь 50-летия Гаркуши в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на концерте в честь 50-летия Гаркуши в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год
Участник группы &laquo;Авиа&raquo; Антон Адасинский и фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на фестивале на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь 35-летия Ленинградского рок-клуба, 2016 год Участник группы &laquo;Авиа&raquo; Антон Адасинский и фронтмен группы &laquo;АукцЫон&raquo; Олег Гаркуша на фестивале на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь 35-летия Ленинградского рок-клуба, 2016 год
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Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на концерте в честь своего 50-летия в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год
Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша со своим коллективом на музыкальном фестивале «Интершанс» в Москве, 1989 год
Фронтмен группы «Аукцыон» Олег Гаркуша во время выступления на фестивале «Усадьба. Джаз» в парке музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье, 2009 год
Фронтмен группы «Аукцыон» Олег Гаркуша во время выступления на фестивале «Усадьба. Джаз» в парке музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье, 2009 год
Евгений Маргулис, Олег Гаркуша, Эдмунд Шклярский и Юрий Каспарян во время церемонии награждения премии «Чартова дюжина» в Москве, 2011 год
Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на музыкальном фестивале «Рок над Волгой» вблизи поселка Петра-Дубрава под Самарой, 2012 год
Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на концерте в честь своего 50-летия в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год
Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша и участник группы «Машина времени» Александр Кутиков на музыкальном фестивале «Рок над Волгой» на поле совхоза «Красный пахарь» в Самарской области, 2011 год
Участники группы «Аукцыон» Леонид Федоров и Олег Гаркуша во время выступления, 1988 год
Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на концерте «Дым над водой. От классики до рока» в Приоратском парке города Гатчина под Санкт-Петербургом, 2020 год
Олег Гаркуша во время концерта в Москве, 2006 год
Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на фестивале «Крылья» на аэродроме Тушино, 2006 год
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на концерте в честь 50-летия Гаркуши в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, 2011 год
Участник группы «Авиа» Антон Адасинский и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на фестивале на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь 35-летия Ленинградского рок-клуба, 2016 год
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