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Шайа Лабаф два года спал с лошадьми и жил в парке

Актер Шайа Лабаф жил в Центральном парке Нью-Йорка для подготовки к роли
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Joel C Ryan/Invision/AP

Американский актер Шайа Лабаф рассказал, как два года ночевал в Центральном парке в Нью-Йорке и спал вместе с лошадями. Его цитирует The Hollywood Reporter.

38-летний артист пошел на этот эксперимент при работе над бродвейской пьесой «Сироты», в которой в конечном итоге играть не стал. По словам Лабафа, это происходило в районе 2013 года. Ночевку он устраивал в «бассейне», служившем конюшней.

«Там много места, где можно просто расслабиться. Каждые три-четыре часа нужно менять место, там ходит охранник, но по большей части спокойно», — сказал актер.

В новом интервью Лабаф также сказал, что отсутствие духовной жизни сделало его «плохим парнем», а принятие католицизма и жизнь в монастыре изменили его жизнь в лучшую сторону.

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