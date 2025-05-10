Шайа Лабаф два года спал с лошадьми и жил в парке

Американский актер Шайа Лабаф рассказал, как два года ночевал в Центральном парке в Нью-Йорке и спал вместе с лошадями. Его цитирует The Hollywood Reporter.

38-летний артист пошел на этот эксперимент при работе над бродвейской пьесой «Сироты», в которой в конечном итоге играть не стал. По словам Лабафа, это происходило в районе 2013 года. Ночевку он устраивал в «бассейне», служившем конюшней.

«Там много места, где можно просто расслабиться. Каждые три-четыре часа нужно менять место, там ходит охранник, но по большей части спокойно», — сказал актер.

В новом интервью Лабаф также сказал, что отсутствие духовной жизни сделало его «плохим парнем», а принятие католицизма и жизнь в монастыре изменили его жизнь в лучшую сторону.

Накануне внук Твардовского оценил постановку «Василия Теркина» в театре Бабкиной.

Ранее стало известно, как Ченнинг Татум похудел на 14 килограммов.