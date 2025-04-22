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Для съемок фильма «Король и Шут» построили трехэтажный кабак размером 30 метров

Появились новые фото со съемочной площадки фильма «Король и Шут. Навсегда»
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Пресс-служба Кинопоиска

Для съемок музыкального приключенческого фэнтези «Король и Шут. Навсегда» построили трехэтажный фэнтезийный кабак размером 30 метров в диаметре. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска, поделившись кадрами со съемочной площадки.

Картина выйдет 19 февраля 2026 года. Действие музыкального приключенческого фэнтези будет происходить в мире песен культовой рок-группы. Вымышленный мир уничтожается из-за вторжения воскрешенных Некромантом. Главным героям — Горшку и Андрею Князеву предстоит объединиться, чтобы спасти сказочную вселенную. Горшок похитит Князева для защиты их мира.

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Пресс-служба Кинопоиска

В фильме сыграют те же актеры, которые появились и в сериале — Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплев — Князь, Дарья Мельникова — Вдова, Вера Вольт — Принцесса, Илья Хвостиков — Кочерыжка.

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Пресс-служба Кинопоиска

Некроманта в проекте сыграет Илья Гришин. Из ранее опубликованных кадров с героем можно заключить, что его внешний облик отсылает к легендарному рок-музыканту Дэвиду Боуи.

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Пресс-служба Кинопоиска

Первые — фэнтезийные — сцены фильма по мотивам песен и истории знаменитой панк-группы снимались на полуострове Рыбачий на севере России. Съемки сцен из реальности проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что режиссер «Слова пацана» снимет сериал с Нагиевым в роли олигарха под санкциями.

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