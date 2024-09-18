Майли Сайрус обвинили в краже ее нового хита

Американскую певицу Майли Сайрус обвинили в краже ее хита 2023 года «Flowers», за которую артистка получила премию «Грэмми». Об этом сообщает The Guardian.

Компания Tempo Music Investments, владеющая частью авторских прав на песню Бруно Марса «When I Was Your Man» 2013 года, уличила певицу в плагиате.

Истца указали на то, что песня Сайрус неоднократно копирует «мелодические, гармонические и лирические элементы» композиции Марса.

Кроме Сайрус, ответчиками стали соавторы песни Грегори Хейн и Майкл Поллак. Сам Марс не указан в числе истцов.

От певицы требуют прекратить распространение песни и возместить ущерб, размер которого пока не назван.

Накануне Netflix обвинили в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара».

Ранее Рудковская намекнула на плагиат в шоу Загитовой.