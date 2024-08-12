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Майли Сайрус стала самой молодой легендой Disney

Певица Майли Сайрус получила звание самой молодой легенды Disney

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Mario Anzuoni/Reuters

Певица Майли Сайрус получила звание самой молодой легенды Disney. Об этом сообщает TMZ.

Данный титул получают люди, оказавшие значительное влияние на компанию Disney. Сайрус стала известна по роли Ханны Монтаны в одноименном шоу. Артистка начала сниматься в проекте, когда ей было 13 лет. С 2005 по 2010 года она выступала под этим творческим псевдонимом. В 2010-м певица выпустила альбом «Can't Be Tamed».

На церемонии DisneyD23 Сайрус заявила, что гордится, что была Ханной Монтаной. Певица расплакалась после вручения звания самой молодой легенды Disney.

«Эта награда посвящена Ханне и всем ее потрясающим преданным поклонникам, а также всем, кто воплотил мою мечту в реальность», — заявила артистка.

В сентябре 2023 года Майли Сайрус ответила на критику своих танцев на шесте в 2009 году во время церемонии вручения премии Teen Choice Awards.

По словам Сайрус, идею выступить с песней «Party in the U.S.A.» на тележке для мороженого с металлической трубой, послужившей ей шестом для устойчивости, певице подсказала мама.

Ранее Билли Айлиш получила «Грэмми» за «Песню года».

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