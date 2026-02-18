Размер шрифта
Названа причина смерти дочери Томми Ли Джонса

Дочь актера Томми Ли Джонса умерла от кокаиновой интоксикации
AdMedia/Global Look Press

Названа причина смерти Виктории Джонс — дочери обладателя «Оскара» Томми Ли Джонса. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на главного судмедэксперта Сан-Франциско (Калифорния, США).

Эксперты квалифицировали смерть как несчастный случай. Они пришли к выводу, что 34-летняя Виктория умерла от кокаиновой интоксикации.

Викторию нашли мертвой в отеле Fairmont в Сан-Франциско в начале года. Она была одной из двоих детей Джонса от его второй жены Кимберли Клафли. Пара была замужем с 1981 по 1996 год, у них также есть 43-летний сын Остин.

В юности Виткория Джонс снялась в нескольких фильмах вместе с отцом — у нее была эпизодическая роль в фильме «Люди в черном II» и картине «Три могилы». В последний раз она появилась на экране в фильме 2014 года «Домосед».

Ранее умер писатель и литературный критик Дмитрий Бавильский.
 
