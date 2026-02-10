Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Заслуженную артистку России увезли на скорой перед выходом на сцену

В Санкт-Петербурге актрису Липец госпитализировали перед спектаклем
Санкт-Петербургский академический театр Комедии имени Н. П. Акимова

В Санкт-Петербурге актрису Елену Липец увезли на карете скорой помощи перед выходом на сцену 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Театра Комедии им. Н. П. Акимова.

В театре рассказали, что Липец должна была выйти в главной роли в спектакле «Раневская. Одинокая насмешница», однако ее госпитализировали в одну из петербургских больниц из-за внезапного ухудшения самочувствия. Сейчас, уточнили в учреждении культуры, 69-летнюю актрису уже отпустили домой.

Спектакль должен был начаться в 19:00, а Липец увезли в 18:30 — времени на замену у театра не было. Поэтому спектакль пришлось отменить.

«Актриса действительно себя плохо чувствовала. Все билеты мы вернули», — добавили в Театре Комедии.

В театре также добавили, что спектакль был арендным.

Всего актриса более 40 лет прослужила в Александринском театре (согласно информации на сайте театра, с 1983 по 2024 год).

Накануне суд по делу беременной блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) отложили из-за ухудшения состояния ее здоровья.

Ранее сообщалось, что звезду «Не родись красивой» Нелли Уварову заменили в спектаклях после новостей о травме ноги.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!