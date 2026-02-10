Заслуженную артистку России увезли на скорой перед выходом на сцену

В Санкт-Петербурге актрису Елену Липец увезли на карете скорой помощи перед выходом на сцену 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Театра Комедии им. Н. П. Акимова.

В театре рассказали, что Липец должна была выйти в главной роли в спектакле «Раневская. Одинокая насмешница», однако ее госпитализировали в одну из петербургских больниц из-за внезапного ухудшения самочувствия. Сейчас, уточнили в учреждении культуры, 69-летнюю актрису уже отпустили домой.

Спектакль должен был начаться в 19:00, а Липец увезли в 18:30 — времени на замену у театра не было. Поэтому спектакль пришлось отменить.

«Актриса действительно себя плохо чувствовала. Все билеты мы вернули», — добавили в Театре Комедии.

В театре также добавили, что спектакль был арендным.

Всего актриса более 40 лет прослужила в Александринском театре (согласно информации на сайте театра, с 1983 по 2024 год).

