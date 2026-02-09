Размер шрифта
Звезду «Не родись красивой» Нелли Уварову заменили в спектаклях после новостей о травме ноги

Получившую травму ноги актрису Нелли Уварову заменили в спектаклях в театре
Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Нелли Уварова не заявлена в спектаклях на ближайшие два месяца в театре РАМТ. Как выяснила «Газета.Ru», звезда «Не родись красивой» была задействована в постановке, премьера которой состоится 13 февраля, однако вместо нее на сцену выйдет артистка другого состава.

Нелли Уварова играет в 13 спектаклях РАМТ, среди которых «Алые паруса», «Манюня», «Ленинградские сказки», «Игра интересов», назначенные на февраль и март 2026 года. На данный момент уже известны имена актеров, которые сыграют в премьерные дни, но среди них нет Уваровой. Также она не заявлена в более поздних постановках. В дирекции театра ответили, что не располагают информацией о причине замен.

Отметим, что, согласно информации Mash, Нелли Уварова получила травму ноги на катке в Москве. Ее отвезли в больницу и диагностировали перелом. Сама же актриса после публикации новостей вышла на связь и объяснила, что действительно упала, но никаких тяжелых последствий нет. Она подчеркнула, что планирует в скором времени вернуться к работе.

Для звезды сериала «Не родись красивой» это не первый перелом. В марте 2025 года СМИ сообщали, что Уваровой удалили спицы из руки после травмы лучевой кости. Актриса восстанавливалась около полугода.

Ранее актер из «Не родись красивой» Артем Семакин исключил продолжение сериала без Нелли Уваровой.
 
