Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Татьяна Буланова призналась, что скучает по весне

Певица Татьяна Буланова заявила, что ждет наступления весны
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова призналась, что любит зиму, но уже начала скучать по весне. Этим она поделилась в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Да, то, что зима в этом году с настоящим русским морозом — это, конечно, радует. Но уже хочется поскорее весны, когда все цветет и благоухает. Снег иногда тоже, знаете, вгоняет в тоску и меланхолию, если не в депрессию», — поделилась Буланова.

Однако певица отметила, что сейчас у нее нет времени для страданий. У артистки плотный гастрольный график по разным городам России.

При этом Буланова рассказала, что в этом году даже в южных регионах, которые ей довелось посетить, выпало особенно большое количество снега. Исполнительница назвала такую зиму настоящим испытанием, из-за которого есть риск заболеть или отморозить руки.

До этого Татьяна Буланова призналась, что на протяжении долгого времени страдала от фобии, из-за которой панически боялась выходить на сцену перед многотысячной аудиторией. В какой-то момент певица не смогла побороть страх, из-за чего ей пришлось сделать длительную паузу в карьере для восстановления.

Ранее «энергосберегающий» экс-танцор Татьяны Булановой задумался над возвращением к певице.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!