Татьяна Буланова призналась, что скучает по весне

Певица Татьяна Буланова призналась, что любит зиму, но уже начала скучать по весне. Этим она поделилась в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Да, то, что зима в этом году с настоящим русским морозом — это, конечно, радует. Но уже хочется поскорее весны, когда все цветет и благоухает. Снег иногда тоже, знаете, вгоняет в тоску и меланхолию, если не в депрессию», — поделилась Буланова.

Однако певица отметила, что сейчас у нее нет времени для страданий. У артистки плотный гастрольный график по разным городам России.

При этом Буланова рассказала, что в этом году даже в южных регионах, которые ей довелось посетить, выпало особенно большое количество снега. Исполнительница назвала такую зиму настоящим испытанием, из-за которого есть риск заболеть или отморозить руки.

До этого Татьяна Буланова призналась, что на протяжении долгого времени страдала от фобии, из-за которой панически боялась выходить на сцену перед многотысячной аудиторией. В какой-то момент певица не смогла побороть страх, из-за чего ей пришлось сделать длительную паузу в карьере для восстановления.

Ранее «энергосберегающий» экс-танцор Татьяны Булановой задумался над возвращением к певице.